Janus (4)

Leos Spiel mit dem Feuer wird für seine Mitmenschen zur Gefahr. Er lagert alle Unterlagen, die er über Janus gesammelt hat in ein geheimes Versteck aus, das ihm Cara besorgt hat.



Da wird eine junge Studentin kaltblütig ermordet. Es gibt weder Zeugen noch Tatwaffe noch Motiv. Die junge Frau besuchte die Vorlesung von Leos Mentor Professor David, ein Spezialist für Mordtheorien. Besteht hier ein Zusammenhang? Da gesteht einer ihrer Kommilitonen Leo den Mord. Allerdings nur in der Theorie. Wie beweist ihm Leo aber die Tat in der Praxis? Und: War er es wirklich?