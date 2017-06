The Big Bang Theory Die Urlaubs-Diktatur

Sheldon wird von seinem Chef gezwungen Urlaub zu nehmen. Zunächst hat er keine Ahnung, was er mit der ganzen Zeit anfangen soll. Doch dann hat er die Idee, Amy in die Arbeit zu begleiten. Die findet es auch romantisch, es erinnert sie an Pierre und Marie Curie. Inzwischen versucht Bernadette einen Weg zu finden, um Howard auf schonende Art klar zu machen, dass er einen Ehevertrag unterschreiben soll.