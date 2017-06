Die Simpsons Curling Queen

Als ein geplantes romantisches Date zwischen Homer und Marge platzt, scheint der Abend gelaufen. Auch ein gemeinsamer Kinobesuch kann die Wogen nicht mehr glätten. Auf dem Nachhauseweg kommen die beiden schließlich an einer Eisbahn vorbei und entdecken durch Zufall ihre Leidenschaft fürs Curling. Besonders Marge zeigt herausragendes Talent. Ihr ist es zu verdanken, dass sie und Homer Teil der US-Mannschaft werden, die an den Olympischen Spielen in Vancouver teilnimmt.