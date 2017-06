Grey's Anatomy Gottes Wille

Die Vergabe der Fellowships steht an und Eliza, Richard und Bailey müssen gemeinsam entscheiden, wer die aussichtsreichsten Kandidaten sind. Erstmalig gelingt es Richard und Eliza zusammen zu arbeiten. In der Zwischenzeit müssen sich Alex und Stephanie mit einem moralischen Dilemma herumschlagen. Der kleine Liam würde dringend eine Behandlung brauchen, doch seine Eltern lehnen den Eingriff aus religiösen Gründen ab.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)