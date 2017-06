The Big Bang Theory Das Speckerman-Trauma

Leonard wird von einem früheren Schulkollegen, Jimmy Speckerman, per Facebook kontaktiert. Er hat jedoch keine guten Erinnerungen an Jimmy, da dieser ihn immer drangsaliert hat. In der Nacht suchen Leonard derart schlimme Alpträume heim, dass er beschließt, sich seiner Angst zu stellen. So sagt er einem Treffen mit Jimmy zu. Seine Freunde begleiten ihn. Derweil nimmt Penny den Vorfall zum Anlass, um den Mädels von den Streichen zu erzählen, die sie während ihrer Schulzeit begangen hat.