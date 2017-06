Heartland - Paradies für Pferde Die schlechten alten Zeiten

Chase kommt zufällig in die Gegend von Heartland. Und wie es der Zufall so will, trifft er auf Amy und sofort kommen seine alten Gefühle wieder hoch. Obwohl Amy seine Ehefrau kennenlernt, versucht Chase kurze Zeit später Amy zu küssen. Amy ist entsetzt und antwortet mit einer gehörigen Ohrfeige.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)