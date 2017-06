How I Met Your Mother Zwei Irre

Ted fühlt sich zunehmend unwohl in seiner Beziehung mit Jeannette. Seiner Wahrnehmung nach wird sie von Tag zu Tag unberechenbarer. Als Ted erzählt, dass er mit Jeannette Schluss gemacht hat, sind seine Freunde erleichtert. Kurz darauf taucht Jeannette in Teds Wohnung auf und verbarrikadiert sich in seinem Zimmer. Ted befürchtet, sie könnte bei ihrem letzten Gespräch etwas falsch verstanden haben.