Unforgettable Im Schatten des Jazz

Während der Ermittlungen im Mordfall eines jungen Jazz-Genies, kommen Als bemerkenswerte Talente als Musiker an die Oberfläche. Doch er gerät in eine Zwickmühle, als sein ehemaliger Trompetenlehrer Leo Hackett unter Verdacht gerät.

Inhalt - 'Im Schatten des Jazz', IV/3

Davis Bennett, hochbegabter Student am Jazz-Konservatorium, wird erschossen aufgefunden. Zu Carries Überraschung stellt sich heraus, dass Al über gute Connections zur Musikhochschule verfügt. Al war einst ein vielversprechendes Talent an der Trompete! Schwierig werden die Ermittlungen für Al, als ausgerechnet sein ehemaliger Lehrer und Mentor Leo Hackett unter Verdacht gerät.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

REGIE

Matt Earl Beesley