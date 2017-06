The Night Shift Entscheide dich fürs Leben

Jeden Montag neue Folgen von Staffel III

Brandneuen Folgen von Staffel III warten auf die Zuseher von ORFeins wenn das Notaufnahmeteam von "The Night Shift" wieder Leben rettet und sich selbst dabei in gefährliche Situationen bringt. Die 13 Folgen der dritten Staffel werden jeden Montag um ca. 22:00 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt.

Bislang liefen in den USA drei Staffeln auf dem Sender NBC. Der Networksender arbeitet bereits an einer vierten Staffel, die am 22. Juni 2017 ihre US-Premiere feiern soll.



