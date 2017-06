Revenge Identit├Ąten

Die Graysons wollen ihren 25. Hochzeitstag öffentlich zelebrieren, doch die Spannungen in der Familie lassen sich nicht mehr leugnen. Als Emily Daniel gesteht, dass sie Angst davor hat, sich in ihn zu verlieben, weiß er nicht, wie er reagieren soll. Frank ist kurz davor, Emilys wahre Geschichte herauszufinden. In einem Striplokal trifft er auf eine Tänzerin, die sich Amanda Clarke nennt, doch in Wirklichkeit Emily Thorne heißt. Amanda und Emily hatten sich im Gefängnis kennengelernt, und für gutes Geld hatte die echte Emily einem Identitätstausch zugestimmt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)