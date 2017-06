Ein Chef zum Verlieben ("Two Weeks Notice") Hugh Grant als Chef von Sandra Bullock

In locker-leichter Screwball-Manier liefern sich der ewig lässige Hugh Grant und die in ihrer Tollpatschigkeit stets liebenswerte Sandra Bullock verbale Schlagabtäusche wie einst Katharine Hepburn und Cary Grant. Marc Lawrence, der Drehbuchautor der Bullock-Erfolge "Miss Undercover" und "Auf die stürmische Art" griff für "Two Weeks Notice" (Originaltitel) nicht nur zur Feder, sondern übernahm auch gleich das Regiezepter. Seine beiden Stars beherrschen ihren jeweiligen Rollentypus bereits im Schlaf und hatten sichtlich Spaß beim Dreh. Als dritter Hauptdarsteller muss die Stadt New York (oder besser Manhattan) genannt werden, die von Kameramann Laszlo Kovacs liebevoll in Szene gesetzt wird.

Die 52-jährige Schauspielerin mit deutschen Wurzeln zählt nach wie vor zu Hollywoods gefragtesten Leading Ladies. Nach ihrer oscargekrönten Rolle in "Blind Side - Die große Chance" brachte ihr die Darstellung einer im All losgelösten Wissenschaftlerin in Alfonso Cuaróns Weltraumabenteuer "Gravity" eine weitere Oscarnominierung ein. Zuletzt lief der von ihr selbst produzierte Film "Die Wahlkämpferin" ("Our Brand is Crisis") in unseren Kinos, in dem sie vom bolivianischen Ex-Präsidenten engagiert wird, um ihm zur Wiederwahl zu verhelfen.

(Im Bild: Sandra Bullock bei der Premiere von "Die Wahlkämpferin" in Hollywood am 26. Oktober 2015. Quelle: AFP PHOTO /VALERIE MACON)

