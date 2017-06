Blue Bloods - Crime Scene New York Der Gl├╝cksbringer

Nach acht Jahren Haft kommt der Kriminelle Benjamin Walker wieder auf freien Fuß. Anstatt durch die Haft geläutert zu sein, verfolgt Walker hartnäckig nur ein Ziel: Er will sich an Danny rächen, wegen dem er einstmals im Gefängnis gelandet ist. Indes kümmert sich Frank um einen Jungpolizisten, der versehentlich einen unbescholtenen Mann getötet hat. Frank besucht die Familie des Opfers und gibt öffentlich einen Fehler der Polizei zu. Diese Vorgangsweise stößt in den eigenen Reihen prompt auf scharfe Kritik.