The Best of Me - Mein Weg zu dir ("The Best of Me") Eine zweite Chance für die erste Liebe

Mitreißend romantisches Drama nach einem Bestseller von Nicholas Sparks ('Wie ein einziger Tag'). Vor 21 Jahren hat das Schicksal die große Liebe von Michelle Monaghan und James Marsden scheitern lassen, jetzt flammen deren Gefühle füreinander wieder auf. Emotional berührende, perfekt besetzte Love Story!

"The Best of Me - Mein Weg zu dir" ist die neunte Verfilmung eines Romans von Bestseller-Autor Nicholas Sparks ("Wie ein einziger Tag"; "Kein Ort ohne dich" - siehe Bio weiter unten), in der es um das schickalshafte Treffen zweier Menschen geht, die sich nach 21 Jahren in ihrem Heimatort in Louisiana wiedersehen und erneut füreinander entflammen.



Malerische Schauplätze und schöne Menschen geben sich auch hier wieder die Hand und verzaubern den Zuseher mit viel Gefühl und magischen Herz-Schmerz-Momenten.

Michelle Monaghan ("Kiss Kiss Bang Bang", "Source Code") und James Marsden ("27 Dresses") geben das attraktive Paar Amanda und Dawson, das für ihr verdientes Happy End noch jede Menge Widerstände überwinden muss. Ihre Jung-Versionen werden von Newcomer Liana Liberato und Luke Bracey dargestellt.

Inhalt Amanda und Dawson treffen sich nach 21 Jahren in ihrer Heimatstadt wieder. Ihr gemeinsamer väterlicher Freund Tuck ist verstorben und hat ihnen sein Landhaus vermacht. Zudem hat er den beiden in seinem Testament ein paar Aufträge erteilt. Wohl oder übel müssen sie daher Zeit miteinander verbringen. Von einer tragischen Geschichte überschattet, ist ihre einst große Liebe in der Highschool in die Brüche gegangen. Längst vergangene Gefühle werden wieder wach.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Michelle Monaghan (Amanda)

James Marsden (Dawson)

Liana Liberato (Amanda, jung)

Luke Bracey (Dawson, jung)

Gerald McRaney (Tuck)

Sebastian Arcelus (Frank)

Robby Rasmussen (Bobby / Aaron)

REGIE

Michael Hoffman

DREHBUCH

J. Mills Goodloe

KAMERA

Oliver Stapleton

MUSIK

Aaron Zigman

STORY

Nicholas Sparks (Roman)