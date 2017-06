Mavericks - Lebe Deinen Traum ("Chasing Mavericks")

Spektakuläres Bio-Pic über Surflegende Jay Moriarty. Sensationelle Bilder lassen in die faszinierend abenteuerliche Welt der Wellernreiter an der Küste Kaliforniens eintauchen. Mentor Gerard Butler ('Olympus Has Fallen') bringt dabei dem jungen Burschen die wichtigsten Tricks zum Überleben bei.

Inhalt

Mit seinen 15 Jahren verfolgt Jay Moriarty nur ein Ziel: Er will die 'Mavericks' genannten, legendären Monsterwellen mit dem Surfbrett bezwingen. Und davon will er sich von niemandem abbringen lassen. Er bittet seinen Nachbarn Frosty Hesson, ihm das Surfen beizubringen. Tatsächlich erkennt dieser in dem Burschen Potenzial. Um an seine Grenzen zu kommen, benötigt Jay jedoch äußerst forderndes Training. Da in der Familie und in der Liebe jedoch einiges schief läuft, keine leichte Aufgabe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)