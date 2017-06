Lebenskünstlerin Mickey ist mit ihrem eigenen Leben schon heillos überfordert. Nun soll sie die Fürsorge der drei Kinder ihrer reichen Schwester Poodle übernehmen. Mit viel Elan geht sie ihre neue Aufgabe an und stolpert dabei von einem Fiasko ins nächste.

Topaktuelle Sitcom aus den USA

Rund ein halbes Jahr nach ihrer US-Premiere auf dem Sender Fox kommen die ORF-Zuseher bereits in den Genuss der erfrischend frechen Comedy-Serie "The Mick" auf ORFeins.



Im Mittelpunkt steht Mackenzie „Mickey“ Murphy, die von einem Tag auf den anderen die Erziehung der drei verwöhnten Kinder ihrer Schwester übernehmen muss, da sich diese wegen Steuerhinterziehung ins Ausland abgesetzt hat. Und schnell zeigt sich, dass die drei reichen Satansbraten mit allen Wassern gewaschen sind, um das zu bekommen, was sie wollen. Doch auch Mackenzie ist nicht auf den Mund gefallen und versucht, die Kinder mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.