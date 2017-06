Noahs Insel Drachenfutter

Noahs Insel ankert vor Mauritius. Angesichts seiner alten Heimat verfällt der Dodo in tiefe Depressionen und grübelt über seine Herkunft. Wie haben Dodos früher gelebt? Ist er wirklich der letzte seiner Art? Gemeinsam mit Sascha und Wommie setzt er nach Mauritius über, um das Geheimnis seiner Existenz zu ergründen, und bringt einen alten Papagei mit seinem Anblick gehörig ins Schleudern. Probleme hat auch eine Schildkrötenmutter, die Noah um Hilfe bittet: Ihre Kinder sind kurz davor zu schlüpfen, und ein Drachen bedroht die Brut. Noah, Kummer-Walross, Rocco und Rick schwimmen zur Dracheninsel, um die Schildkrötenbabies zu retten. Der Drachen ist in Wirklichkeit eine große Echse. Noah meint, auch Echsen haben ein Recht zu leben und somit auch zu fressen. Um das Reptil von den Eiern abzulenken, muss eine sättigende Ersatzmahlzeit her.