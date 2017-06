Colombiana ("Colombiana") Packender Rachethriller

Mit "Colombiana" gelang dem französischen Regisseur Olivier Megaton ("Transporter 3") ein furioses Adrenalin-Actionkino, bei dem Luc Besson ("Leon - Der Profi") nicht nur am Drehbuch beteiligt war, sondern auch im Produzentenstuhl saß. Für die Hauptrolle der weiblichen Titelheldin konnte Hollywood-Senkrechtstarterin Zoe Saldana (zuletzt mit dem Fantasyabenteuer "Guardians of the Galaxy 2" in unseren Kinos) gewonnen werden, die mit jeder Menge Sex-Appeal und Coolness die eiskalte Rache-Amazone gibt.