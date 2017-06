Lucy ("Lucy")

Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Was wäre, wenn wir Zugang zu unserer gesamten Gehirnkapazität hätten? Die zuletzt als "Avenger"-Kampfamazone erprobte Scarlett Johansson verwandelt sich in Luc Bessons Sci-Fi-Actioner dank Wunderdroge zur Superwoman, die in ihrem Rachefeldzug alles niedermäht, was sich ihr entgegenstellt...

Actionreicher Bilderrausch von Genre-Profi Luc Besson ('Léon - Der Profi'), der schon immer ein Faible für starke Frauenfiguren hatte - siehe "Nikita", "Das Fünfte Element" oder "The Lady". Scarlett Johansson (Black Widow der 'The Avengers'-Reihe) erhält eine lebensbedrohliche Überdosis der neuesten synthetischen Droge, die ihre Gehirnaktivität ins Unermessliche steigert. Mit ungeahnten übermenschlichen Fähigkeiten startet sie zu einem Wettlauf mit der Zeit. Ein atemberaubender packender Alptraum nimmt seinen Lauf. Nach dem enormen Erfolg von "Lucy" mit einem weltweiten Einspiel von knapp $459 Millionen Dollar (bei einem Budget von $40 Millionen Dollar) wollte Luc Besson mit einer Fortsetzung nachlegen, daraus wurde jedoch bis jetzt nichts.

Inhalt Die amerikanische Studentin Lucy wird in Taipeh von ihrem Kurzzeit-Lover Richard genötigt, einen Koffer in einem Hotel abzugeben. Er wird kalblütig erschossen, sie von den Schergen von Drogenboss Jang überwältigt. Der Inhalt entpuppt sich als neueste Super-Droge CHP4. Wenig später findet sich Lucy als Drogenkurierin wieder. Als sie misshandelt wird, platzt das in ihren Unterleib implantierte Päckchen. Die gefährliche Überdosis verleiht ihr immer übermenschlichere Fähigkeiten. Gehetzt von Verbrechern, jagt sie nach Paris, um Evolutionsforscher Norman zu treffen.

Von Kampfamazone zur Popcorn-Unternehmerin Im Herbst 2016 hatten sich Scarlett Johansson und ihr Noch-Ehemann Romain Dauriac ihren Traum wahr gemacht und ein Gourmet-Popcorn-Geschäft mitten im schicken Pariser Marais-Viertel eröffnet. Das Geschäft mit weiß-roter Markise "Yummy Pop" wird von Dauriacs jüngerer Schwester geleitet und soll so außergewöhnliche Geschmacksrichtungen wie "Trüffel-Parmesan-Salbei" und "Echter Vermont-Cheddar" anbieten. Inzwischen hat sich das Paar jedoch getrennt und Johansson reichte im März 2017 die Scheidung ein.



Bild: Scarlett Johansson und Romain Dauriac bei der Eröffnung von "Yummy Pop" am 22. Oktober 2016 in Paris. Quelle: APA/AFP PHOTO / Benjamin CREMEL