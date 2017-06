ORF-Premiere: Die Bestimmung 2 - Insurgent ("Insurgent") Fortsetzung der Fantasy-Reihe

Optisch überwältigender, starbesetzter zweiter Teil der Bestseller-Reihe. Shailene Woodley ist als unbestimmte 'Divergent' der Schlüssel zu Kate Winslets uneingeschränkter Macht. Gemeinsam mit Theo James ('Underworld: Awakening') sucht sie in den fünf Lagern Chicagos Zuflucht.

ZUR STORY Die Geschichte beginnt drei Tage nach dem Ende der Handlung von "Die Bestimmung - Divergent": In letzter Sekunde war es Tris (Shailene Woodley ) und Four (Theo James) gelungen, Jeanines (Kate Winslet) Plan zu durchkreuzen, die Bevölkerung der Altruan mit der Hilfe gedankengesteuerter Soldaten der Ferox zu vernichten. Nun sind Tris und Four auf der Flucht, verfolgt von Jeanine, der Anführerin der machthungrigen KEN. Im Wettlauf gegen die Zeit müssen sie herausfinden, warum sie so gnadenlos gejagt werden und welches Geheimnis Tris' Eltern schützen wollten und dafür mit ihrem Leben bezahlten. Mit Four an ihrer Seite muss sich Tris zahlreichen Aufgaben und Gefahren stellen, um die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Welt zu entschlüsseln und damit letztendlich deren Zukunft zu sichern.

Weltweites Buch-Phänomen auf der Leinwand Mit der Veröffentlichung des ersten Bandes "Die Bestimmung" im Alter von nur 23 Jahren gelang der damaligen Studentin Veronica Roth eine Sensation. Der zweite Roman "Die Bestimmung - Tödliche Wahrheit" schnellte ebenfalls auf Platz eins der Bestsellerliste der New York Times. Dieser Teil gab Roth nun die Möglichkeit, die Welt von Tris zu vergrößern. In der Verfilmung, die den Titel "Die Bestimmung 2 - Insurgent" trägt, wird der Zuseher von Tris und Four auf eine Reise durch einzigartige und visuell beeindruckende Kulissen genommen, in denen die Fraktionen leben. Angefangen von den üppigen Feldern, dem wabenartigen Dom und dem Symbol der Amite, der unverkennbare Baum, bis hin zu Jeanines futuristischem High-Tech Labor.



2014 wurde der erste Band für die Leinwand adaptiert. Der zweite Teil "Die Bestimmung - Insurgent" lief im Frühjahr 2015 in unseren Kinos. Teil drei "Die Bestimmung - Allegiant" war im März 2016 auf den heimischen Leinwänden zu sehen.

Noch erfolgreicher als Teil eins Für den zweiten Teil des dystopischen Fantasy-Abenteuers übernahm der deutsche Regisseur Robert Schwentke ('R.E.D. - Älter, Härter, Besser', 'R.I.P.D.') das Regiezepter von Neil Burger und konnte den Erfolg des Vorgängers mit einem weltweiten Einspiel von $297 Millionen Dollar sogar noch ausbauen.

Hochkarätige Besetzung Ein Großteil der Darstellerriege von Teil eins ist auch in der Fortsetzung wieder mit dabei: Shailene Woodley (siehe Bio weiter unten) als mutige Protagonistin Tris, Theo James ('Underworld - Awakening') als treuer Freund Four, Miles Teller ("Whiplash") als Peter, Zoë Kravitz, Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonnet, sowie Oscarpreisträgerin Kate Winslet als machthungrige Anführerin Jeanine. Zusätzlichen Glanz versprühen Star-Models wie Suki Waterhouse und Hollywood-Hochkaräter Naomi Watts (derzeit in der dritten Staffel der TV-Kultserie "Twin Peaks" zu sehen) und Oscargewinnerin Octavia Spencer ("The Help").



Kurzinhalt Nach der Ermordung ihrer Eltern und der Machtergreifung von Jeanine Matthews, der Anführerin der gelehrten 'Ken', ist Tris auf der Flucht. Mit ihrem Freund Four findet sie zunächst bei den friedfertigen 'Amite' sicheren Unterschlupf. Wohin sich die beiden auch wenden, Jeanines gnadenlose Truppen spüren sie in allen Lagern auf. Die unbestimmten 'Divergents' wie Tris und Four sind nämlich der Schlüssel zu einer mysteriösen Box, die eine wichtige Botschaft der Gründer enthalten und Jeanines Macht sichern soll.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Shailene Woodley (Beatrice 'Tris' Prior)

Theo James (Four)

Kate Winslet (Jeanine)

Naomi Watts (Evelyn)

Octavia Spencer (Johanna)

Suki Waterhouse (Marlene)

Miles Teller (Peter)

Zoë Kravitz (Christina)

Jai Courtney (Eric)

REGIE

Robert Schwentke

DREHBUCH

Brian Duffield

Akiva Goldsman

Mark Bomback

KAMERA

Florian Ballhaus

MUSIK

Joseph Trapanese

STORY

Verronica Roth (Roman 'Die Bestimmung - Tödliche Wahrheit')

SHAILENE WOODLEY Die heute 25-jährige Kalifornierin Shailene Woodley wurde schon in jungen Jahren vom Schauspielvirus angesteckt und feierte mit 20 ihren ersten Erfolg als George Clooneys Filmtochter in Alexander Paynes Dramödie "The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten", die ihr eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Mit dem romantischen Drama "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" ("The Fault in Our Stars") hatte sie sich im Jahre 2014 als ernstzunehmende Schauspielerin erneut bestätigt. Ihr endgültiger Durchbruch kam mit der Verfilmung des ersten Teils der Sci-Fi-Romanreihe "Die Bestimmung - Divergent" im Jahre 2014.

KATE WINSLET Neben ihrem Golden Globe und Oscar für "Der Vorleser" (nach fünf Nominierungen) wurde Winslet mit einem weiteren Golden Globe für ihre Darstellung in dem TV-Mehrteiler "Mildred Pierce" ausgezeichnet. 2014 war die Schauspielerin mit dem Fantasyabenteuer "Die Bestimmung - Divergent" und dem Sequel "Die Bestimmung - Insurgent" in unseren Kinos. Die Oscar-Nominierung im Jahre 2016 für die beste Nebenrolle an der Seite des ebenfalls oscar-nominierten Michael Fassbender in Danny Boyles Biopic "Steve Jobs" war bereits ihre sechste.



Die heute 41-jährige englische Schauspielerin war sieben Jahre lang mit "Zeiten des Aufruhrs"-Regisseur Sam Mendes verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter mit ihm. Von einer früheren Ehe brachte sie bereits eine Tochter mit. Seit dem Jahr 2012 ist Winslet nun mit Ehemann Nr. 3 Ned Rocknroll verheiratet und brachte im Dezember 2013 ihr gemeinsames Kind "Bear Blaze Winslet" (ihr insgesamt drittes) auf die Welt. Mit dem Drama "Verborgene Schönheit" ("Collateral Beauty", 2016) war sie zuletzt in unseren Kinos zu sehen.



Im Bild: Kate Winslet bei den BAFTA Awards im Royal Opera House in London am 14. Februar 2016. Quelle: APA/AFP PHOTO / NIKLAS HALLE'N NIKLAS HALLE'N / AFP Lesen Sie mehr zu Kate Winslet

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)