Baby Daddy Liebe und andere Ɯberraschungen

Als Riley ihre Fernbeziehung mit Fitch beenden möchte, muss sie erfahren, dass ihr Freund verstorben ist. Fitchs Vater erzählt ihr, dass Fitch vor hatte, sich mit ihr zu verloben. Im gleichen Atemzug bittet er Riley, die Grabrede zu halten. Unterdessen gesteht Ben der überforderten Megan unter dem Eindruck von Fitchs Ableben, dass er rettungslos in sie verliebt, während Tucker eine 'Tu es'-Liste aufzustellen beginnt. Auf ihr sind alle Dinge vermerkt, die Tucker vor seinem Tod noch unbedingt erledigen will.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)