Who Am I - Kein System ist sicher Furioser Cyber-Thriller mit Topbesetzung

Diese Art Film hat es im deutschsprachigen Kino noch nie gegeben! Mit "Who Am I - Kein System ist sicher"(2014) legte der Schweizer Regisseur Baran bo Odar einen hochgradig spannenden Hacker-Thriller vor, der dank internationaler Starpower, rasanten Schnitten, origineller Bildsprache und verblüffenden Plotwendungen internationales Niveau erreicht. Geschickt spielt der Regisseur mit den Erwartungen des Publikums, verwebt dramatische Sequenzen mit humorigen Dialogen und lässt in keiner Sekunde Langeweile aufkommen. Ganz im Zeichen des Mottos der Hackerbande "Dreistigkeit siegt!"

Hochkarätige Besetzung

Tom Schilling (zuletzt mit "Tod den Hippies!! Es lebe der Punk" im Kino) als unscheinbarer Nobody, der zum meistgesuchten Hacker der Welt aufsteigt, schafft es einmal mehr, mit seinem zurückhaltenden, subtilen Spiel den Zuschauer mitzureißen. Elyas M'Barek ("Türkisch für Anfänger") als charismatischer Anführer Max beweist, dass er mehr kann, als nur Macho-Typen mit großer Klappe zu spielen. Daneben beeindrucken Hannah Herzsprung, Wotan Wilke Möhring, Antoine Monot j. sowie der dänische Schauspiel-Star Trine Dyrholm ("Love is all you Need") als Europol-Ermittlerin Hanne Lindberg.



Der Film wurde mit dem 'Bayerischen Filmpreis' in der Kategorie Regie und einem 'Bambi' ausgezeichnet und erhielt sechs Nominierungen beim Deuschen Filmpreis 2015.