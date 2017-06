Navy CIS: L.A. Der graue Mann

Die Ermittlungen zum Mord an einen Obdachlosen führen Kensi und Deeks zu einem mexikanischen Kartell. In welcher Verbindung stand das Opfer zu der skrupellosen Organisation?

Ein Obdachloser wird ermordet aufgefunden. Seine Verletzungen deuten darauf hin, dass er vor seinem Tod gefoltert wurde. Der Tote kann als Harrison Goodsell identifiziert werden. Goodsell war ein 'grauer Mann'. Dabei handelt es sich um speziell ausgebildete Agenten, die sich durch Tarnungen an jede Umgebung anpassen können und somit völlig unauffällig sind. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Harrison sich immer in der Nähe des selben Parks aufgehalten hat. Einmal in der Rolle als Obdachloser, dann wieder als Geschäftsmann. DARSTELLER Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta 'Hetty' Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) REGIE James Hanlon

"Navy CIS: L.A." ist das Spin-Off der erfolgreichen Serie "Navy CIS" und folgt den Fällen einer Undercovereinheit des "Naval Investigative Service" (NCIS), dem Office of Special Projects. Das Team kommt zum Einsatz bei Bedrohungen der inneren Sicherheit und wird von Special Agents G. Callen (Chris O'Donnell - "Der Duft der Frauen") und dem ehemaligen Navy SEAL Sam Hanna (LL Cool J), der auch wegen seiner Arabischkenntnisse als Experte für den Nahen Osten gilt, angeführt. Unter der Leitung von Henrietta "Hetty" Lange (Oscarpreisträgerin Linda Hunt - "Ein Jahr in der Hölle"), die mit strenger, aber liebevoller Hand ihre bunt gemischte Truppe führt, wird neben vollem Körpereinsatz und absolutem Teamgeist auch jede Menge Humor zum Besten gegeben. Die Serie debütierte am 22. September 2009 auf dem Sender CBS. Bis Mai 2017 lief in den USA die achte Staffel. Staffel neun wurde von CBS bereits in Auftrag gegeben.