Rush Hour Badass Cop

Der heutige Fall gibt dem Cop-Duo Carter und Lee Rätsel auf: eine Motorradbande verfolgt einen Geldtransporter und jagt ihn in die Luft, doch allem Anschein nach wurde nichts gestohlen. Doch Lee traut der Sache nicht und besteht darauf, weiter zu ermitteln.

Lee und Carter können gerade im letzten Moment noch den Raubüberfall einer Motorradgang auf einen Geldtransporter vereiteln. Obwohl die Fahrer aussagen, es sei nichts gestohlen worden, lässt Lee nicht locker und will weiter ermitteln. Er vermutet, dass dahinter ein raffinierter Plan der Quantou-Mafia steckt. Doch dieser Verdacht kann nicht bestätigt werden. Durch einen Tipp werden die Ermittler auf eine andere Fährte gelockt. Es soll sich um eine ukrainische Gang handeln. Carter fühlt sich vielleicht zu früh zu siegessicher. DARSTELLER Justin Hires (Det. James Carter) Jon Foo (Det. Jonathan Lee) Wendie Malick (Capt. Lindsay Cole) Aimee Garcia (Sgt. Didi Diaz) Jessika Van (Kim Lee) REGIE Steve Boyum

Akrobatische Martial-Arts Einlagen kombiniert mit bissigem Humor und pointierten Dialogen: In der temporeichen Serienadaption der Spielfilmreihe "RUSH HOUR" müssen sich der unkonventionelle Det. Carter aus L.A. und sein überkorrekter Kollege Det. Lee aus Hongkong zwecks gemeinsamer Ermittlerarbeit zusammenraufen.



Die Serie basiert auf der höchst erfolgreichen dreiteiligen "Rush Hour"-Spielfilmreihe (1998 - 2007) mit Jackie Chan und Chris Tucker als ungleiches Cop-Gespann in Los Angeles. Die Pilotfolge der 13-teiligen ersten Staffel von "Rush Hour" startete auf dem Networksender CBS am 31. März 2016 und wurde von niemand Geringerem als Filmregisseur Jon Turteltaub ("Das Vermächtnis der Tempelritter") inszeniert. Die atemberaubende Stuntkoordination der Serie wurde mit einer Emmy-Nominierung geehrt. Die Serie wurde nach der letzten Folge der ersten Staffel eingestellt.