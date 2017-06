Wickie und die starken Männer 3D Kapitän Ente

Aus Furcht vor dem Zorn seiner Frau, weil er deren beste Trinkhörner zerstört hat, will Halvar sich schnell aus dem Staub machen. Von Urobe erfährt er, dass die mysteriöse Falte, die plötzlich Halvars Gesicht ziert, ein Zeichen der Götter ist. Mit ihrer Hilfe kann er seine Gestalt beliebig ändern. Kurz darauf ist Halvar verschwunden. An seiner Stelle taucht eine Ente auf, die seinen Helm trägt und schnurstracks auf das Drachenboot watschelt. Abergläubisch folgt die Mannschaft nun der Ente als ihr neuer Kapitän. Nur Wickie glaubt nicht so recht an die Verwandlung seines Vaters.