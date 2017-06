Bezaubernde Jeannie Jeannie schwört Rache

Der Schah von Pakuait ist in Begleitung seiner Tochter auf Besuch in den USA. Tony soll sich um die Prinzessin kümmern. Da eröffnet ihm Jeannie, dass sie Prinzessin Tarji töten muss, da deren Vorfahren vor 3000 Jahren Jeannies Familie schwer beleidigt hatten. Als hätte Tony nicht schon genug damit zu tun, einen mordlustigen Flaschengeist unter Kontrolle zu halten, verliebt sich auch noch sein adeliger Schützling in ihn, was Jeannies Rachsucht zusätzlich anheizt.