The Secret Life of the American Teenager Rausschmiss

Als eine Ärztin Adrian nahelegt, nicht wieder schwanger zu werden, zieht Adrian die Konsequenzen und lässt Ben fallen. Stattdessen soll Ricky ihr neues Herzblatt werden. Wenig begeistert spricht Amy Ricky auf ihre Zweifel an und riskiert prompt einen Streit. Weil Margret und Shakur mehr Raum für sich brauchen, ist indes Nora gezwungen, sich eine neue Unterkunft zu suchen. Über Umwege landet sie in Georges Haus. Dieser versteht sich auf Anhieb so prächtig mit Nora, dass er ihr ein verlockendes Angebot macht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Keith Truesdell