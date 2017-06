Justified Harte Zeiten

Raylan erholt sich allmählich von seiner Verletzung. Er nimmt sich eine Auszeit und genießt die Zweisamkeit mit Winona. Doch schon bald muss er sich persönlich um den skrupellosen Killer Fletcher 'The Ice Pick' Nix kümmern. Und Emmit Arnett hat Schulden in 'Detroit' und bekommt Besuch von einem gewissen Robert Quarles, den er anfangs sträflich unterschätzt.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)