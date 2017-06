House of Cards Erlösung

Underwoods ehemaliger Schützling Peter Russo entwickelt sich für den Politprofi zur tickenden Zeitbombe. Nicht nur dessen Erpressungsversuche machen Underwood zu schaffen. Mit dem Verlust an politischem Ansehen ist Russo auch seinen Halt los und alte, unliebsame Laster schlagen wieder durch. Falls Underwood nicht zusammen mit Russo untergehen will, muss er schleunigst die Notbremse ziehen. Privat setzt Underwood alles daran, sich wieder mit seiner Frau Claire zu versöhnen.



