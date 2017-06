Taras Welten Party Time

Taras Teenager-Persönlichkeit 'T' kommt wieder zu Besuch und klaut Taras Auto. Max und Charmaine machen sich auf die Suche nach ihr und finden sie in einem Game Center. Außerdem will Max herausfinden, ob 'T' Tiffanys Wand beschmiert hat. Währenddessen lässt Marshall zu Hause eine Party steigen, um seinen Schwarm Jason auf sich aufmerksam zu machen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)