The Last Stand ("The Last Stand") Unterhaltsamer Mix aus Action und Comedy

Arnold in Bestform! Top besetzter, stylish rasanter Actioner mit Western-Bezügen. In der ersten Hauptrolle nach seiner politischen Karriere hält Arnold Schwarzenegger an der Grenze zu Mexiko die Stellung und bekommt es mit den hartgesottensten Genrekollegen zu tun.

Für sein Hollywood-Debüt holte sich der südkoreanische Regisseur Kim Jee-Woon keinen Geringeren als Ex-'Governator' Arnold Schwarzenegger vor die Kamera, der mit der Figur des Kleinstadtsheriffs Ray Owens seine erste Hauptrolle seit "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen"(2003) übernahm. Als in die Jahre gekommener Gesetzeshüter nimmt es Schwarzenegger mit einem entflohenen Drogenboss samt gewaltbereitem Gefolge auf und hat für die Verteidigung seines Kaffs nichts vorzuweisen als eine kleine Truppe Chaoten, darunter Luis Guzmán ("Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 ") als überforderter Deputy Figuerola und "Jackass"-Wildboy Johnny Knoxville als exzentrischer Waffennarr. Mit einem Star, der sich selbst auf die Schaufel nimmt, typisch trockenen Onelinern, visuell beeindruckenden Verfolgungsjagden und eine guten Prise Humor ist Arnies Comeback auf die Kinoleinwand mehr als geglückt.

Der Terminator wird 70! Am 30. Juli 2017 feiert der in der Nähe von Graz geborene Arnold Schwarzenegger seinen 70. Geburtstag. Seit dem Ende seiner achtjährigen Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien im Jahre 2011 ist der siebenfache Mister Olympia beschäftigter denn je. Ganze sieben Filme hat er seitdem gedreht, der bislang letzte ist "Terminator Genisys". Anfang des Jahres 2017 übernahm die Actionikone Donald Trumps Reality Show "The Apprentice" unter dem neuen Namen "The New Celebrity Apprentice" und lieferte sich bereits eine bissige Verbalschlacht via Social Media mit seinem Vorgänger.



Der überzeugte Republikaner Schwarzenegger, der seit 1983 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, positionierte sich im Wahlkampf klar gegen Trump und unterstützte Konkurrentin Hillary Clinton. Auch Trumps Politik seit seinem Amtsantritt, wie zb. die Einreisedekrete, kritisierte Schwarzenegger heftig. Privat hat sich der fünffache Vater von seiner Scheidung von Maria Shriver im Jahre 2011 erholt und wird in den letzten Jahren immer wieder mit Physiotherapeutin Heather Milligan an seiner Seite gesichtet.

Inhalt Sheriff Ray Owens sorgt in der verschlafenen Grenzstadt Sommerton Junction für Recht und Ordnung. Mit der beschaulichen Ruhe ist es plötzlich vorbei. Dem berüchtigten Drogenboss Gabriel Cortez gelingt bei der Verlegung in den Todestrakt die Flucht. Jetzt rast er mit einer auffrisierten Corvette Richtung Mexiko. Eine Truppe gesetzloser Söldner, angeführt von dem eiskalten Burrell, bereitet in Sommerton dessen Grenzübertritt vor. John Bannister und seine Gesetzeshüter wollen ihn dort stellen. Owens eröffnet den Showdown, schließlich ist er das Gesetz in Sommerton.

DARSTELLER Arnold Schwarzenegger (Ray Owens)

Forest Whitaker (Agent John Bannister)

Johnny Knoxville (Lewis Dinkum)

Eduardo Noriega (Gabriel Cortez)

Luis Guzmán (Mike Figuerola)

Jaimie Alexander (Sarah Torrance)

Peter Stormare (Burrell)

REGIE Kim Jee-Woon