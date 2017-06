Heartland - Paradies für Pferde Probelauf

Obwohl Tim und Janice getrennt sind, kommt sie zur Heartland-Ranch. Sie braucht Amys Rat, da ihr Pferd Cisco keine Rennen mehr gewinnt. Tim hingegen vermutet, dass Janice nur gekommen ist, um in seiner Nähe zu sein. In der Zwischenzeit entdeckt Georgie einen streunenden Hund auf der Farm. Doch kurze Zeit später ist der Hund verschwunden. Gemeinsam mit Mallory begibt sie sich auf die Suche nach dem Tier.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)