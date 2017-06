Drop Dead Diva Zarte Pflänzchen

Auf Stacys Bitte hin vertritt Jane die Vorsitzende von Stacys alter Studentinnen-Verbindung, die von einem Casino auf unlautere Weise um all ihre Ersparnisse gebracht worden ist. Um Grayson etwas aufzuheitern, geht Fred mit ihm etwas trinken. Doch zu Freds Überraschung fängt Grayson in der Bar einen Flirt mit einer Kellnerin an, die noch dazu eine alte Freundin von Deb war.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)