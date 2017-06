Showdown in Chesters Mill: Die Kuppel soll endgültig zu Fall gebracht werden. Dawn, die neue Königin, setzt Joe massiv unter Druck, damit dieser weiter an der Zerstörung der Kuppel arbeitet. Ein Fluchtplan vor dem drohenden Militärangriff existiert auch bereits: Die alten Tunnel unter der Zementfabrik sollen Dawn und die infizierten Dorfbewohner in die Freiheit führen. Big Jim, Julia und Barbie müssen ihre letzten Kräfte mobilisieren, um eine Katastrophe zu verhindern.

Hauptdarsteller Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara)

Rachelle LeFevre (Julia Shumway)

Dean Norris (James "Big Jim" Rennie)

Alexander Koch (Junior Rennie)

Marg Helgenberger (Christine Price)

Regie Peter Leto