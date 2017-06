Bezaubernde Jeannie Die Pantoffel aus Bukistan

Jeannie überredet Tony, mit ihr eine Ausstellung ihrer Heimat Bukistan anzusehen. In einer Vitrine entdeckt sie ein Paar Pantoffel, welches ihr einst von der Prinzessin von Bukistan gestohlen wurde. Ein Blinzeln reicht und die Schuhe sind wieder in Jeannies Besitz. Tony fürchtet Ärger und bemüht sich, Jeannie zu überreden, sie wieder zurückzugeben. Diese will davon jedoch nichts hören und verschwindet in ihrer Flasche.