Coop gegen Kat Die Ultra-Speed Schuhe / Steinzeit Coop

Die Ultra-Speed-Schuhe

Kat hat in Coops Turnschuhe Tempoverstärker eingebaut, um sie für seine üblen Machenschaften zu nützen. Während der Alien-Kater schläft, zieht Coop jedoch ahnungslos die Schuhe an und geht damit Fußballspielen. Mit ultrahoher Geschwindigkeit sorgt er dort rasch für Chaos.



Steinzeit Coop

Kat hat Coop in einen Höhlenmenschen verwandelt, um diesen so leichter in Schach halten zu können. Der Alien-Kater hat aber nicht damit gerechnet, dass Steinzeit-Coop zwar dumm, dafür aber bärenstark ist.