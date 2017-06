CSI: Vegas Am Ende bleibt nur Sinatra

Mitten in der Wüste steht ein Klavierflügel, in dem eine Leiche entdeckt wird. Es handelt sich dabei um die junge Journalistin Alison Bailey, einer Ex-Freundin von Greg. Der Fall wird noch interessanter, als sich herausstellt, dass das Klavier Tommy Grazetti gehört. Tommy war in einen früheren Mordfall verwickelt. Die Leiche des Pianisten Ledo Wright wurde jedoch nie gefunden. Seit damals ist Grazetti in New Jersey untergetaucht.