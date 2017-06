Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Private Angelegenheiten

Lucinda leidet sehr darunter, dass sie ihre Tochter hergeben musste. Deshalb begibt sich Rosie auf die Suche und macht sie schon bald ausfindig. Doch das Wiedersehen wird nicht so harmonisch wie es sich Rosie dachte. Carmen ist auf der Suche nach einem guten Songtext, sie will am Talenteabend ein neues Lied präsentieren. Und Genevieve will Valentina für Remi zurückgewinnen. Sie verwickelt Ethan in ein Gespräch. Dabei erfährt sie, dass Ethan sich bei einem College beworben hat, dort jedoch noch auf der Warteliste steht.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)