Happy Endings Max und die Frauen

Max' Eltern sind in der Stadt. Jahrelang spielt er ihnen schon vor, hetero zu sein und Penny als Freundin zu haben. Obwohl ihn seine Freunde zu einem Coming out bewegen wollen, will er die Charade aufrechterhalten. Und so übernimmt Jane kurzerhand die Rolle seiner neuen Freundin. Penny trifft indes in einer Bar auf ihren Traummann. Er sieht wahnsinnig gut aus, ist witzig, erfolgreich und sympathisch. Zu dumm nur, dass sein Nachname ausgerechnet Hitler ist.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)