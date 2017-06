How I Met Your Mother Zwei durchtriebene Hunde

Ted ist blind für die Signale seiner Freundin Victoria. Lily und Marshall klären ihn auf, dass sie will, dass er ihr unaufgefordert einen Heiratsantrag macht. So rafft sich Ted auf und macht ihr einen Antrag. Victoria willigt ein, jedoch unter der Bedingung, dass er seine Freundschaft mit Robin für immer beendet. Barney nimmt sich eines herrenlosen Hundes an und findet in 'Grover' seinen Seelenfreund.