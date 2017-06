Werner Grissmann war in den 1970er Jahren einer der Hauptdarsteller im Skizirkus. Der Tiroler zählte zu den besten Abfahrern der Welt, obwohl er nur ein einziges Weltcuprennen gewonnen hat. Zum Gaudium des Publikums schnallte er sich schonmal eine Rakete auf den Rücken und war nie um einen flotten Spruch verlegen. Nach seiner aktiven Sportler-Karriere rief Werner Grissmann den erfolgreichen Extremsport-Wettbewerb "Dolomitenmann" ins Leben. Bis heute wird das härteste Ausdauerrennen der Welt alljährlich in den Lienzer Dolomiten ausgetragen. Stermann und Grissemann sprechen in Willkommen Österreich mit Ex-Skirennläufer Werner Grissmann.



Jeden Song auf der neuen Platte der deutschen Band 2raumwohnung gibt es zwei Mal. Ein Mal in einer tanzbaren Nachtversion und einmal für den sonnengefluteten Tag nach der Clubnacht. Inga Humpe und Tommi Eckart veröffentlichen mit "Nacht und Tag" ihr achtes Album. Mehr als eine Million Platten hat das Duo im Laufe seiner 18-jährigen Karriere verkauft. Zu seinen größten Hits zählen "Ich und Elaine" oder auch "36 Grad". Sängerin Inga Humpe war in den 80er-Jahren Mitglied der Band DÖF und setzte sich mit dem Song "Codo" ein musikalisches Denkmal. Sie ist die Stimme zum legendären Refrain "… und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit, von meinem Himmelsritt". Stermann und Grissemann beleuchten in ihrem Gespräch mit 2raumwohnung die musikalische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Paares Inga Humpe und Tommi Eckart.