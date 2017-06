Die Simpsons Die Hexen von Springfield

Auf dem Heimweg von ihrem Ski-Urlaub stehen die Simpsons nach einem Autounfall plötzlich ohne Wagen da. Sie finden in dem einsam gelegenen Haus von Cleatus und seiner riesigen Familie Unterschlupf. Wieder zurück in Springfield zeigt sich, dass der Zwischenstopp in der Provinz nicht ohne Folgen geblieben ist.