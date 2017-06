Grey's Anatomy Vertraute Gesten

Meredith will Maggie endlich von sich und Nathan erzählen. Mit Alex' Hilfe will sie die richtigen Worte finden, um Maggie nicht zu verletzen. Doch sie muss die Aussprache mit ihrer Schwester verschieben. Zuerst muss sie noch gemeinsam mit Nathan eine Pressekonferenz absolvieren. Dabei beobachtet Maggie wie vertraut die beiden mit einander umgehen. Inzwischen versuchen April und Bailey zwischen Catherine und Webber zu vermitteln.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)