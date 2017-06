Revenge Intrigen

Lydia lebt, aber sie liegt im Koma. Conrad feuert seinen langjährigen Security-Boss Frank, da er ein belastendes Video von Frank und Lydia gesehen hat. Er behauptet, dass der Kündigungsgrund mangelnde Loyalität sei. Frank will sich damit jedoch nicht abfinden und versucht, Emily auf die Schliche zu kommen. Inzwischen gesteht Jack Emily seine Gefühle für sie, doch sie weist ihn zurück. Und Tyler schüttet Daniel heimlich K.O.-Tropfen in den Drink.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)