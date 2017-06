Polo Der Tag, an dem Polo eine Meerjungfrau kennenlernte

In den Tiefen des Meeres findet heute ein ebenso seltenes wie großartiges Konzert statt. Keiner der Fische will sich dieses Ereignis entgehen lassen. Als Polo die Aufregung unter den Fischen bemerkt, wird er neugierig und beschließt, sich an ihre Fersen zu heften. Zum Lohn für die Mühe erwartet Polo Unglaubliches, das er sicher so schnell nicht vergessen wird.