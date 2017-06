Unforgettable Der letzte Check Out

Anwalt Brett Langley ist ermordet in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Für die Ermittler scheint alles klar zu sein. Das Zimmermädchen Maria Ortiz tritt mit ihrer Anwältin im Fernsehen auf und gesteht die Tat. Sie behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben, da Langley sie vergewaltigen wollte. Ein Überwachungsvideo, das sie verletzt aus dem Zimmer laufend zeigt, unterstützt ihre Aussage. Die Hilflosigkeit in Marias Gesicht lässt Carrie daran zweifeln, dass sie die Wahrheit sagt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)