Unforgettable Die Kronzeugin

Zwei Security-Männer, die eine Kronzeugin zu ihrem Prozess nach Miama überstellen sollten, werden in ihrem Hotelzimmer ermordet aufgefunden. Nun müssen Carrie und Al die Frau zum Gericht in Miami eskortieren. Dabei werden sie von unliebsamen Schatten verfolgt.

Inhalt - 'Die Kronzeugin', IV/2

Zwei Mitarbeiter einer privaten Security-Firma werden in einem Hozelzimmer erschossen. Sie hatten den Auftrag, Rosie Webb nach Miami zu eskortieren, wo sie als Zeugin in einem brisanten Prozess aussagen soll. Zunächst freuen sich Carrie und Al, als ihnen diese Aufgabe übertragen wird. Doch dann erfahren sie, dass sie in den Sunshine State nicht per Flugzeug, sondern mit dem Auto reisen müssen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

REGIE

Jace Alexander