Stirb langsam 5 - Ein guter Tag zum Sterben ("A Good Day to Die Hard") Brillantes Actionfeuerwerk

In seinem fünften Einsatz als New Yorker Cop John McClane muss Actionikone Bruce Willis seinen eigenen Sohn und den russischen Geheimnisträger Sebastian Koch aus einem Moskauer Gefängnis befreien. Dabei gilt wieder das bewährte Motto: 'Yippie Kay Yay, Schweinebacke'!

Der fünfte Teil der erfolgreichen Action-Reihe wurde von Genre-Profi John Moore ("Max Payne") verfilmt, der bei einem Produktionsbudget von $92 Millionen Dollar den Produzenten (darunter auch Bruce Willis selbst) ein Einspielergebnis von weltweit über $304 Millionen Dollar bescherte. Bruce Willis geht 25 Jahre nach seinem ersten Auftritt als John McClane erneut aufs Ganze. Erstmals verlässt er Amerika, um Newcomer Jai Courtney ('Die Bestimmung - Divergent') als seinen Sohn aus dem Moskauer Gefängnis zu retten. Als sich dieser als CIA-Agent entpuppt, beweist das Duo, dass Schlagkraft bei den McClanes in der Familie liegt. Mit dabei im Cast ist auch der deutsche Schauspielstar Sebastian Koch ("Das Leben der Anderen") als undurchsichtiger russischer Gefangener Yuri Komarov. Handlungsschauplatz ist zwar zum Großteil Russland, doch fanden die Dreharbeiten hauptsächlich in Ungarn (Budapest) und Serbien statt.

Inhalt

Der New Yorker Cop John McClane geht für eine brisante Mission nach Moskau. Sein Sohn Jack, mit dem er seit Jahren auf Kriegsfuß steht, ist dort in Haft. Ihm wird die Ermordung des aussichtsreichen, aber korrupten Kandidaten für den Posten des Verteidigungsministers Chagarin zur Last gelegt. Kaum angekommen, überschlagen sich für John die Ereignisse: Das Gerichtsgebäude wird beim Anhörungstermin in die Luft gesprengt. Jack und dem ebenfalls angeklagten Yuri Komarov gelingt die Flucht. John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe skrupelloser Verbrecher ist ihnen dicht auf den Fersen.