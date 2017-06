The Tuxedo - Gefahr im Anzug ("The Tuxedo") Agentenspa├č mit Hongkong-Superstar Jackie Chan

Nachdem sein Boss durch ein Attentat außer Gefecht gesetzt wird, schlüpft sein schüchterner Chauffeur Jimmy in seinen Anzug und damit in die Rolle eines Superagenten mit außergewöhnlichen Kräften ...

Nach seinen erfolgreichen Buddy-Komödien "Shang-High Noon" und "Rush Hour" 1 - 3 holte sich Jackie Chan für "The Tuxedo" (Originaltitel) "Heartbreakers"-Girl Jennifer Love Hewitt (Bild) als ehrgeizige Jungagentin Delilah 'Del' Blaine an seine akrobatische Seite. Hewitts optische Reize stehlen dabei Chans rasanten Kampfsporteinlagen à la "Spider-Man" fast die Show. Mit dabei im temporeichen Spionageklamauk sind Soul-Legende James Brown, Debi Mazar ("Goodfellas") und Schweden-Export Peter Stormare ("Minority Report", "Dancer in the Dark").