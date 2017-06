Yakari Der Feuerriese

Kleiner Dachs gibt damit an, einen Stein aus dem Feuerriesen geholt zu haben. Angeblich soll es in diesem riesigen Baum spuken. Weil Wirbelwind ebenfalls als mutig gelten möchte, geht er sofort daran, eine ähnlich schwere Mutprobe abzulegen. Doch leider läuft dabei einiges ziemlich daneben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)