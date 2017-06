Der kleine Rabe Socke Gestrandet

Fritzi ist seelig! In mühevoller Arbeit hat sie sich ein tolles Floß gebaut. Damit will sie den Fluss hinauf- und hinunterschippern und viele Abenteuer erleben. Aus Platzmangel kann Socke bei der ersten Ausfahrt leider nicht mit dabei sein. Frech, wie der kleine Rabe ist, besichtigt er in Fritzis Abwesenheit trotzdem das Floß. Prompt wird es abgetrieben und es sind kein Paddel an Bord!